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        Haberler Gündem Milli Piyango 2024 büyük ikramiye yılbaşı çeyrek bilete ne kadar, kaç lira? Milli Piyango 2024 bilet ücretleri

        Milli Piyango 2024 büyük ikramiye çeyrek bilete ne kadar veriyor?

        Milli Piyango İdaresi 2024 yılı yılbaşı çekilişinin büyük ikramiye tutarını açıkladı. 2024 yılının ilk dakikalarında yapılacak yılbaşı çekilişinin bu yılki büyük ikramiyesi 400 milyon TL olarak belirledi. Peki çeyrek bilet ne kadar, kaç TL?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2023 - 19:41 Güncelleme: 28.12.2023 - 19:41
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        • 1

          Milli Piyango yılbaşı çekilişine kısa bir zaman kala bilrt fiyatları da belirlendi. Bilet fiyatlarının yanı sıra büyük ikramiyenin tutarı da açıklandı. Yılbaşı çekilişinde bu yılki büyük ikramiye tutarı 400 milyon TL, dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL olacak. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili olacak.

        • 2

          YILBAŞI ÇEKİLİŞİ ÇEYREK BİLET KAÇ TL?

          Milli Piyango Yılbaşı için çeyrek bilet 100 TL'den satışa sunuluyor. Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye tam bilete çıkması durumunda sahibine 400 milyon TL kazandıracak.

        • 3
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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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