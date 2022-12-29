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Milli Piyango 2023 yılbaşı çekilişi son 5 rakam bilene ne kadar veriyor? Milli Piyango yılbaşı bileti 5 bilene ne veriyor?

Milli Piyango 2023 yılbaşı çekilişi son 5 rakam bilene ne kadar veriyor?

Milli Piyango 2023 yılbaşı özel çekilişi için nefesler tutuldu. Yeni yıla girmeye kısa bir süre kalırken, Milli Piyango 2023 yılbaşı özel çekilişi için çeyrek, yarım, tam bilet alanlar sonuçların açıklanması ile bilet sorgulama işlemine başlayacak. Yeni yıl çekilişinde son 5 rakamı bilene ne kadar ikramiye verileceği gündemi meşgul etmeye başladı. İşte Milli Piyango yılbaşı bileti 5 bilenin alacağı ikramiye...

Giriş: 29.12.2022 - 23:02 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Yeni yıl için geri sayım başladı. Şans oyunu tutkunları tarafından merakla beklenen Milli Piyango 2023 yılbaşı özel çekilişi 31 Aralık akşamı gerçekleşecek. Yeni yıl Milli Piyango bileti alanlar sonuçların açıklanmasının ardından bilet sorgulama işlemini gerçekleştirecek. Peki, "Milli Piyango 2023 yılbaşı çekilişi son 5 rakam bilene ne kadar veriyor? Milli Piyango yılbaşı bileti 5 bilene ne veriyor?" İşte Milli Piyango 2023 yılbaşı özel çekilişi son 5 rakam ikramiye tutarı...

  • SON 5 RAKAMI BİLENE NE KADAR İKRAMİYE VERİLECEK?

    Son 5 rakamı bilene geçtiğimiz yılbaşı çekilişinde 500 TL verilmişti. Bu yıl ise verilecek ikramiye bedeli henüz bilinmiyor. 

  • Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi Bilet Fiyatları Ne Kadar?

    Milli Piyango 2023 yılbaşı özel çekilişi bilet fiyatları belli oldu. Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 200 TL, yarım 100 TL ve çeyrek bilet 50 TL şeklinde olacak.

     

  • Milli Piyango 2023 Yılbaşı Çekilişi Ne Zaman Yapılacak?

    Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi, 31 Aralık 2022 Cumartesi günü yapılacak.

     Milli Piyango Yılbaşı Sonuçları Saat Kaçta Açıklanacak?

    31 Aralık 2022 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi akşam saatlerine doğru başlayacak. Milli Piyango Sonuçları ve büyük ikramiyeyi kazanan numaranın 20.00 ila 23.00 saatleri arasında yapılacak olan çekilişle duyurulması bekleniyor. Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekiliş Sonuçları biter bitmez sıralı ve tam liste kazanan numaraları sitemizden öğrenebilirsiniz.

  • 2023 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi Büyük İkramiye Tutarı Ne Kadar?

    Milli Piyango Online tarafından 2023 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi büyük ikramiye tutarı açıklandı. MPİ Yılbaşı büyük ikramiyesi 200 milyon TL olarak belirlendi. Ayrıca, Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olacak.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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