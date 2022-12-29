Milli Piyango 2023 Yılbaşı Çekilişi Ne Zaman Yapılacak?
Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi, 31 Aralık 2022 Cumartesi günü yapılacak.
Milli Piyango Yılbaşı Sonuçları Saat Kaçta Açıklanacak?
31 Aralık 2022 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi akşam saatlerine doğru başlayacak. Milli Piyango Sonuçları ve büyük ikramiyeyi kazanan numaranın 20.00 ila 23.00 saatleri arasında yapılacak olan çekilişle duyurulması bekleniyor. Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekiliş Sonuçları biter bitmez sıralı ve tam liste kazanan numaraları sitemizden öğrenebilirsiniz.