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Milli Piyango 2022 yılbaşı çekilişi son 5 rakam bilene ne kadar veriyor?

Milli Piyango 2022 yılbaşı çekilişi son 5 rakam bilene ne kadar veriyor? Milli Piyango yılbaşı bileti 5 bilene ne veriyor?

2022 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi için geri sayım başladı. Tüm yurtta büyük bir heyecanla beklenen çekiliş öncesi hakkında en çok arama yapılan konulardan biri de Milli Piyango yılbaşı çekilişinde 5 bilenin ne kadar kazanacağı oldu. İşte merakla araştırılan Milli Piyango 2022 yılbaşı çekilişi son 5 rakam bilen ne kadar kazanıyor?

29.12.2021 - 14:38 | Güncelleme: YAŞAM

  • Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişinin ne zaman yapılacağı, büyük ikramiyenin ne kadar olduğu ve tam, yarım ve çeyrek bilet fiyatlarının kaç lira olduğu ile ilgili aramalarının yanı sıra biletin son 5 rakamına çıkan ikramiye de merak konusu oldu. İşte Milli Piyango yılbaşı bileti 5 bilene ne veriyor sorusunun yanıtı...

  • 2022 MİLLİ PİYANGO BİLETİ NE KADAR?

    Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi tam bileti 120 TL, yarım bileti 60 TL, çeyrek bileti ise 30 TL olarak açıklandı.

    https://www.haberturk.com/sans-oyunlari/milli-piyango

    Büyük ikramiye, satılan bilete çıkana kadar sürecek. 

  • AMORTİ NE KADAR ALIYOR?

    Amorti rakamları, Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinizin son rakamı ise, biletinize amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır.

  • 2021 Yılı Son 5 Rakamı Doğru Bilenler: 400 TL

    https://www.haberturk.com/sans-oyunlari/milli-piyango

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