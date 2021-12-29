Milli Piyango 2022 Yılbaşı Çekilişi öncesi geri sayım sürüyor. Milli Piyango çekilişine ilişkin hakkında en çok merak edilenlerin başında ise Milli Piyango 2022 Yılbaşı Çekilişi biletinin rakamalrına göre ne kadar verdiği merak edilip araştırılıyor. Peki, Milli Piyango 2022 yılbaşı çekilişi son 3 rakam bilene ne kadar veriyor?



MİLLİ PİYANGO 2022 YILBAŞI SONUÇLARI BURADA OLACAK