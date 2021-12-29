2022 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 120.000.000 TL olarak açıklandı, Milli Piyango Yılbaşı çekilişi biletleri Aralık ayının ilk haftalarında satışa sunuldu. Çeyrek bilet, tam bilet ya da yarım bilet alan vatandaşlar 2022 Milli Piyango Yılbaşı çekilişinda son iki rakamın bilinmesi durumunda ne kadar kazanılacağını araştırıyor. Bilindiği gibi Milli Piyango Yılbaşı biletinde büyük ikramiyeyi kazanamayan ancak şanslı numaralardan bazısını tutturan biletlere küçük ödüller veriliyor. İşte 2022 yılı Milli Piyango Yılbaşı biletinin son 2 rakamını bilenler ne kadar kazanacak sorusunun yanıtı...