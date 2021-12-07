2022 yılına sayılı günler kala vatandaşlar Milli Piyango bilet fiyatlarını sorguluyor. Milli Piyango, 31 Aralık gecesi çekilişi yapılacak ve geçtiğimiz günlerde biletler satışa çıkarıldı. Vatandaşlar, Milli Piyango biletlerinin satıldığı bayilelikler önünde uzun kuyruklar oluşturmaya başladı. Peki, Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ne kadar?

2022 MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Milli Piyango çekiliş kapsamında tam bilet 120, yarım bilet 60, çeyrek bilet 30 liradan satılacak. Yılbaşı özel çekiliş biletleri piyasada satılıyor.