12 milyon kazandıran numaralar belli oldu

Milli Piyango 2022 yılbaşı çekiliş heyecanı sürüyor. 12 milyon kazandıran numaralar az önce belli oldu. Son dakika gelişmesi sonrası şans oyunu tutkunları heyecan içerisinde "12 milyon kazandıran numaralar hangileri?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, Milli Piyango 2022 yılbaşı çekilişi 12 milyon kazandıran numaralar hangileri? İşte merak edilip araştırılan sonuçlar...

İŞTE 12 MİLYON KAZANDIRAN NUMALAR: SIRALI TAM LİSTE

Milli Piyango 31.12.2021 Tarihli Kazanan Biletlerin Sıralı Listesi (Çekiliş No:36) 120.000.000 TL ikramiye kazanan numara 12.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar 2683183 4552864 1.200.000 TL ikramiye kazanan numaralar 2235206 2364344 2879455 3055229 4077312 4907435 7141746 7333210 7728011 7728896 120.000 TL ikramiye kazanan numaralar 0078371 0170681 0214962 0420658 0613417 1306329 1663520 2237734 2619326 2776695 3171980 3748152 4570472 5467007 5578083 5645036 5682593 5861333 6205750 6314708 6435891 7024637 7338558 7393447 7750704 7809946 8196159 8201115 8222456 8258639 8345770 8385805 8399163 8831844 9172700 9246584 9490342 9624420 9919572 9962942 12.000 TL ikramiye kazanan numaralar 0130730 0150079 0275673 0535950 0796122 0801304 0919683 0920638 0962233 1070364 1146916 1205932 1266902 1369290 1442349 1509767 1527433 1602522 1715065 1778006 1824872 2007510 2116581 2129968 2269147 2344418 2513158 2533222 2690698 2924162 2942899 2973569 3074841 3120652 3138879 3219679 3560465 3713336 3793670 3841345 3925144 3935588 4150211 4233493 4262075 4277512 4354654 4483938 4513057 4523173 4589440 4592793 4864163 5009678 5100771 5104062 5115936 5125572 5129588 5150254 5562047 5694068 5720773 5936904 6127878 6387120 6506012 6527233 6571939 6578046 6612287 6754578 6878000 6915060 7102736 7335513 7339450 7414445 7630951 7769870 7808225 7905174 8049223 8151703 8160774 8220400 8229353 8614969 8645236 8822801 8830719 8975363 8986239 9092225 9163265 9164979 9425722 9755333 9800399 9980685

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ BAŞLADI!

Milli Piyango çekilişi noter huzurunda saat 17.00'de başladı. Uzun bir maratonda gerçekleşecek olan Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi saat 23.00'e kadar sürecek. Saat 23.00'te ise 120 milyonluk büyük ikramiye belli olacak. Tüm çekilişler ise millipiyangoonline.com MP TV YouTube uzantısı üzerinden naklen izlenebilecek. Haberimizin içerisinde paylaştığımız ekran linkini tıklayarak MP TV YouTube kanalına giriş yapabilir ve saat 17.00'de başlamış olan çekilişi canlı olarak takip edebilirsiniz.

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MİLLİ PİYANGO YILBAŞI İKRAMİYESİ NE KADAR?

Milli Piyango tarafından 2022 yılbaşı büyük ikramiyesi için 31 Aralık'ta yapılacak özel çekilişinde 120 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 2 adet 12 milyon lira, 10 adet 1 milyon 200 bin lira, 40 adet de 120 bin liralık ikramiye verilecek.

Amorti rakamları: Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamı ise, biletine amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır.

Teselli İkramiyesi: Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın.

Her ikramiye kategorisi için, son rakamları, o kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar, bahse konu ikramiye kategorisine yönelik ikramiyeyi kazanır.

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