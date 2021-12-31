İşte 2 bin TL kazanan numaralar listesi: Milli Piyango 2 bin TL kazandıran numaralar hangileri?

Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişi gün itibariyle başladı ve kazandıran numaralar açıklanmaya devam ediyor. Vatandaşlar 2 bin TL ikramiyesi için araştırmalar yapıyor. Peki 2 bin TL hangi numaralara çıktı? İşte Milli Piyango yılbaşı çekilişi 2 bin TL kazandıran numaralar listesi...

2 BİN TL KAZANDIRAN NUMARALAR

Milli Piyango Online aracılığıyla 2 bin Türk Lirası ikramiye tutarını kazandıran numaralar saat 20:30 itibariyle MP TV canlı yayınında belirlenmeye başlanacak.