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        Haberler Bilgi Gündem Milli Piyango 1.200 TL ikramiye kazandıran numaralar açıklandı! MPİ yılbaşı çekilişi 1.200 TL çıkan numaralar sıralı tam liste öğren

        Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 1.200 TL kazandıran numaralar açıklandı!

        Yılın en heyecanlı anlarından biri olan Milli Piyango yılbaşı çekilişi gerçekleştirildi. Bu yılın 1.200 TL ikramiyesini kazandıran şanslı numaralar açıklandı. Peki, 1.200 TL kazanan numaralar hangileri? Biletinizi kontrol etmek için Milli Piyango sonuç sorgulama sayfasını nasıl kullanabilirsiniz? İşte 2025 yılbaşı çekilişine dair tüm detaylar ve 1.200 TL kazandıran numaralar tam liste...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2024 - 19:31 Güncelleme: 31.12.2024 - 20:08
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        • 1

          Büyük yılbaşı çekilişinin ardından en çok merak edilen konulardan biri de 2025 Milli Piyango 1.200 TL ikramiye sonuçları oldu. 600 milyon TL değerindeki büyük ikramiye için bilet alan ancak Milli Piyango büyük ikramiyesini kazanamayan kişiler biletlerine 1.200 TL ikramiye çıkıp çıkmadığını araştırıyor. İşte 2025 Milli Piyango çekilişi 1.200 TL kazandıran rakamlar hakkında merak edilenler...

        • 2

          MİLLİ PİYANGO 1.200 TL KAZANAN NUMARALAR BELLİ OLDU

          Milli Piyango yılbaşı çekilişinde 1.200 TL kazanan numaralar belli oldu. İşte 1.200 TL'lik o numaralar;

          08

          20

          21

          42

          61

          71

          91

        • 3

          MİLLİ PİYANGO YILBAŞI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

          31 Aralık 2024 Salı günü yapılan çekilişin ardından 2025 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi Sonuçları ve sıralı, tam liste kazanan numaralar Milli Piyango Online ve Habertürk üzerinden duyuruluyor. Büyük ikramiye, teselli ya da amorti numarası kazanıp kazanmadığınızı Milli Piyango Sonuçları 2025 Sorgulama ekranı üzerinden ile öğrenip yılbaşı bileti sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirseniz.

          MİLLİ PİYANGO SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE NE KADAR İKRAMİYE DAĞITILDI?

          Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 600 milyon TL olarak belirlendi. Bu sene dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 3 milyar 499 milyon 50 bin TL olarak belirlendi.

        • 5

          MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

          Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları, millipiyangoonline.com internet adresi üzerinden sorgulanabiliyor. Bilet numaranızı girerek sorgulama yapabilirsiniz.

          MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2025 EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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