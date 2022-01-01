Milli Piyango 1000 TL kazandıran numaralar belli oldu! Milli Piyango son 5 rakamına göre 1000 TL kazanan numaralar tam liste

Geleneksel Milli Piyango Yılbaşı Çekilişinde gerek büyük ikramiye gerek amorti gerekse teselli ödülleri sahiplerini buldu. 2022 Milli Piyango yılbaşı çekilişi için bilet alan vatandaşlar büyük ikramiyeden ayrı olacak dağıtılan yılbaşı ödüllerini araştırıyor. Bilindiği gibi Milli Piyango çekilişinde büyük ikramiye kazanamasan da yılbaşı biletinin son rakamlarına göre bazı küçük ikramiyeler kazanılıyor. İşte Milli Piyango'da son 5 rakama göre 1000 TL kazandıran numaralar hangileri sorusunun cevabı ve Milli Piyango 1000 TL kazanan numaralar tam liste

MİLLİ PİYANGO 1000 TL KAZANDIRAN NUMARALAR

Son 5 rakamına göre 1000 TL ikramiye kazanan numaralar 01091 02312 04118 04317 04416 04743 04865 05520 06605 07113 07965 09412 11158 11893 11940 12228 12776 13156 14838 15435 16097 16653 16879 18450 20056 20981 20989 22096 22866 22879 23888 24862 25104 26196 26248 27163 27496 31238 31681 32706 34516 34937 35179 35283 35295 35949 36482 36997 38031 38349 38911 39229 41005 42185 43347 45455 46326 46489 48840 50465 50571 50765 52536 53583 54223 55186 57183 57780 57966 58162 58290 58841 59554 59693 61007 68128 69008 69289 69371 69619 71494 73044 73278 73362 75813 76146 82910 84064 86369 87134 88810 89074 90456 91456 92743 92831 95083 95533 96042 97163

MİLLİ PİYANGO 2022 BİLET SORGULAMA NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Milli Piyango özel çekilişi, her yıl olduğu gibi bu sene de 31 Aralık tarihinde yapılacak. Milli Piyango sonuçları, özel çekilişin ardından en çok araştırılanlar arasında yerini alacak. Milli Piyango sorgulama 2022, Habertürk ve Milli Piyango Online üzerinden yapılacak. Yılbaşı özel çekilişinin ardından Milli Piyango 2022 bilet sorgulama işleminizi ve sıralı, tam kazandıran numaralar listesini Habertürk'ten öğrenebilirsiniz.