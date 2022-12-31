Milli Piyango 2023 yılbaşı özel çekilişi, 31 Aralık 2022 Cumartesi, yani bugün 12.30 itibarı ile başladı. 1 milyar 395 milyon 900 TL'lik dağıtılması beklenen ikramiye tutarının olduğu çekilişte, her saat aralığında belirli ikramiyeler için çekilişi gerçekleştiriliyor. Bu yıl, 20 şanslı kişi, 1 milyon TL'lik ikramiyeyi kazanacak. Durum böyle olunca, Milli Piyango 1 milyon TL kazanan numaralar da merak konusu oldu. Peki, 2023 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde 1 milyon TL çıkan rakamlar belli oldu mu? Detaylar şu şekilde;