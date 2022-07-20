Milli parkta sabah yürüyüşleri durduruldu

İHA

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda sabah yürüyüşleri durduruldu.

İHA'nın haberine göre, Milli Park Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Milli parkımızda ziyaretçilerimizin sabah yürüyüşleri amacıyla 08.00'e kadar ücretsiz giriş uygulaması, ziyaretçi ve alan güvenliği amacıyla geçici olarak durdurulmuştur. Mevcut uygulama 15 Eylül 2022 tarihinde tekrar uygulanmaya başlayacaktır" denildi.