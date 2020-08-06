Milli parklar bayramda ziyaretçilerin gözdesi oldu

Bayram tatilinde kimi vatandaşlar denize kıyı kentlere ve bölgelere giderken, kimileri de tercihini şehir merkezlerine kıyasla daha serin olan milli parklar ve tabiat parklarından yana kullandı.
Vatandaşların bu seneki tercihlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını da etkili oldu. Kapalı alanlarda oluşabilecek hastalık riskine karşı vatandaşlar milli parklar gibi açık ören yerlerini tercih etti.
AA muhabirinin Bakanlık yetkililerinden aldığı bilgiye göre, DKMP Genel Müdürlüğünün tedbirleriyle hayata geçirilen altyapı çalışmaları, bu alanlardaki ziyaretçi sayısının yıllar içinde artması sağlandı.
Geçen yıl 8 gün tatil ilan edilen Kurban Bayramı ile 9 gün tatil edilen Ramazan Bayramı'nda 4 milyonu aşkın ziyaretçi ağırlayan milli parklar ve tabiat parklarını, bu yılki 4 günlük Kurban Bayramı tatilinde 2 milyon 14 bin 402 kişi gezdi.
Kovid-19 tedbirleri kapsamında DKMP yetkilileri bayram tatili boyunca ziyaret edilen alanlarda özellikle sosyal mesafenin korunmasına özen gösterdi. Bu konuda ülke genelinde yetkililer tarafından gerekli kontroller de yapıldı.
- Marmaris Milli Parkı zirvede
Bayramda en fazla ziyaret edilen park alanı 195 bin kişiyle Muğla'daki Marmaris Milli Parkı oldu. Kocaeli'de yer alan Ormanya Tabiat Parkı 193 bin 262, Balıkesir'deki Ayvalık Adaları Tabiat Parkı 140 bin 500 ziyaretçiyle ön plana çıktı.
Söz konusu alanları, 98 bin 778 kişiyle Aydın'daki Dilek Yarımadası Milli Parkı, 78 bin 494 kişiyle Malatya'daki Turgut Özal Tabiat Parkı, 75 bin 399 kişiyle İstanbul'daki Belgrad Ormanı Tabiat Parkları, 61 bin 160 kişiyle Tunceli'deki Munzur Vadisi Milli Parkı izledi.
Türkiye, 44 milli park ve 247 tabiat parkına ev sahipliği yaparken, 30 tabiatı koruma alanı ve 116 tabiat anıtı ziyaretçileri ağırlıyor.
Ziyaretçi sayısının artmasında DKMP Genel Müdürlüğünün koruma altındaki alanlara yaptırdığı günübirlik ve daha fazla süreli hizmet veren konaklama tesisleri ile sosyal donatı alanları önemli rol oynadı.
Gelişen teknoloji ve artan cep telefonu kullanımıyla milli park, tabiat parkı, tabiatı koruma alanı ve tabiat anıtı gibi noktaların ziyaretçi sayısının yükselmesinde "Milli Parklar Mobil Uygulaması"nın da payı bulunuyor.
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