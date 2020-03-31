31 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle milli sporcuların nisan ayından itibaren evlerinden yapabilecekleri antrenman teknikleriyle ilgili program hazırlığında olduklarını bildirdi.
Ergin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın 2021'e ertelendiğini açıklamasının ardından Antalya'da kampta olan milli sporcuları hem dinlendirmek hem de önlerindeki süreci tekrar planlamak üzere evlerine gönderdiklerini belirtti.
Milli okçuların evlerinde kendilerini korumaya aldığını vurgulayan Ergin, şöyle konuştu:
"Dışarıya çıkmadan tamamen bizden gelecek haberleri bekliyorlar. Bütün ekip, yaptığımız telekonferans görüşmesiyle sporcularımızı önümüzdeki süreçle ilgili bilgilendirdik. IOC'nin aldığı karar daha çok yeni. Uluslararası federasyonlar şu anda takvimin geri kalanı hakkında çalışıyor. Bir yandan da Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerini takip ediyoruz."
Kovid-19 riskinin sona ermesiyle tekrar çalışmaya başlamanın en büyük arzuları olduğunu dile getiren Ergin, milli takım sporcularının 5 Nisan'a kadar izinli olduğunu duyurdu.
"SPORCULARIMIZI AKTİF TUTACAĞIZ"
"Sporcularımızın evde yapabilecekleri antrenman teknikleriyle ilgili bir program hazırlayacağız." ifadesini kullanan Ergin, şöyle devam etti:
"Bütün sporcularımıza ufak hedefler tedarik edeceğiz. Evlerinde, evin koridorunda, ufak bir odada çok yakın mesafeden de olsa ok atma imkanları olacak. Evde de olsalar günde 6 saat kadar antrenman yapmaları gerekecek. Hem fiziksel hem teknik hem de zihinsel anlamda sporcularımızı aktif halde tutacağız. Bu arada, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın 'Spor alanları güvenlidir, tekrar çalışmaya başlanabilir' açıklamasını bekleyeceğiz. Bu bilgi bize ulaştırıldıktan sonra hazırlık kamplarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz."
Göktuğ Ergin, olimpiyatlara hazırlık kapsamında bugüne kadar her biri 15'er günden 12 kamp yaptıklarına değindi.
Bu noktada çalışma planlarında bazı değişikliklere gitmeleri gerektiğini aktaran Ergin, şunları kaydetti:
"Dünya Okçuluk Federasyonu, 30 Haziran'a kadar bütün uluslararası organizasyonları askıya aldı. Öngörümüz şu ki en erken uluslararası yarışma ağustos ya da eylül ayında gerçekleştirebilecek. Ümidimiz bir an önce salgının sona ermesi. Hayatın normale dönmesiyle tarihler tekrardan erkene alınacaktır."
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