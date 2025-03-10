Milli okçu Mete Gazoz, Dünya Salon Serisi Finalleri'nde gümüş madalya aldı
Dünya Salon Serisi Finalleri'nde Mete Gazoz, erkekler klasik yay kategorisinde gümüş madalya kazandı.
Giriş: 10.03.2025 - 11:21 Güncelleme: 10.03.2025 - 11:21
Dünya Salon Okçuluk Serisi'nin ABD'de düzenlenen finallerine katılan Mete Gazoz, erkekler klasik yay kategorisinde gümüş madalya kazandı.
Milli okçu, Las Vegas kentinde düzenlenen organizasyondaki klasik yay finalinde ev sahibi ülkeden Brady Elison ile karşılaştı.
Rakibine 7-1 yenilen Mete, gümüş madalya elde etti.
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