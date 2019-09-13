Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, 17-22 Eylül'de İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşecek olan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde milli projelerini sergileyecek. Geçtiğimiz aylarda ilk kez Fransa, Paris Air Show’da tanıtımı yapılan ve dünyanın sayılı teknolojilerinden olan 5’nci nesil savaş uçağı olarak yerini alacak Milli Muharip Uçak’ın (MMU) birebir modeli ilk kez Türkiye’de TEKNOFEST’te yerini alacak.

MOBİL OYUN UYGULAMASINI TANITACAK



TEKNOFEST kapsamında ilk kez Türkiye’de gösterilecek MMU ile birlikte Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, ilk kez “Operasyon ATAK” mobil oyun uygulamasını da oyun tutkunlarının beğenisine sunacak. Ulusal ve uluslararası mobil oyun takipçilerinin mobil oyun uygulamalarına “Operasyon ANKA” ile geçtiğimiz aylarda merhaba diyen Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, TEKNOFEST’te ilk kez “Operasyon ATAK” mobil oyun uygulaması ile de mobil oyun severleri heyecanlandıracak. Mobil uygulama marketlerinden ücretsiz indirilebilecek olan “Operasyon ATAK” sürpriz bir lansman programı ile TEKNOFEST’te tanıtılacak.

HÜRKUŞ GÖSTERİ YAPACAK

MMU’nun yanı sıra GÖKBEY, ANKA, AKSUNGUR, Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri ve HÜRJET ürünlerinin de sergileneceği festivalde; HÜRKUŞ Eğitim Uçağı uçuş gösterileri yapacak.

'DÜNYADA ARTIK BİZ DE VARIZ DEMENİN DİĞER ADI

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, “Türkiye tarihinin en önemli projesini, Türkiye’nin ve dünyanın yakından takip ettiği TEKNOFEST’te sergileyecek olmanın gururunu yaşıyoruz. MMU dünyaya artık ‘biz de varız’ demenin diğer adıdır. Üretim teknolojisi ile dünyada sadece üç ülkede üretilen 5. Nesil savaş uçağını en güncel teknoloji ile Türkiye’de üreteceğiz. Kararlılıkla bu milli projemizin gerçekleştirilmesi için gece gündüz çalışıyoruz. Gençlerimize güvenimiz ve inancımız tam. Bu proje için dünyanın birçok önemli havacılık şirketinde çalışan Türk genç mühendisleri bünyemize kazandırdık. Bu proje Türkiye’nin yeni nesil gençlerinin eseri olacak” dedi.