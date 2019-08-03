Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, F-35 Müşterek Taarruz Uçağı için geliştirilen SOM-J seyir füzesinin Milli Muharip Uçak ve Akıncı İnsansız Hava Aracı'nda kullanılabileceğini belirterek, "Bu tarz bir seyir füzesini dünyada 2 ülke geliştirdi. Dolayısıyla F-35 programında olan ülkeler bu tip bir seyir füzesi almak isterse biz çok rahat bir biçimde program dışında kalsak bile bu füzeleri satabiliriz." dedi.

Bakan Varank, Antalya Saklıkent'te düzenlenen 22. Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Türkiye Uzay Ajansına ilişkin bilgi veren Varank, ajansı Türkiye'yi "uzay ligi"ne çıkaracak bir kurum olarak gördüklerini söyledi.

Varank, Türkiye'nin uydu işletmecisi bir ülke olarak yörünge, frekans gibi hakları bulunduğunu ve bunların doğru bir koordinasyonla takip edilmesi gerektiğini ifade ederek, "Hem bilimsel manada hem ekonomik manada uzayın ülkelere kazandırdığı farklılıkları biz de yakalamalıyız, oradaki katma değerden bizim de faydalanmamız lazım, biz Uzay Ajansı'na böyle bakıyoruz." diye konuştu.

"YURT DIŞINDA BAŞARI KAZANMIŞ BİLİM İNSANLARI KADRODA"

"Yurt dışında başarı kazanmış bilim insanları kadroda"

Bakan Varank, Ajansın yönetim kadrosuna ilişkin, "Türkiye Uzay Ajansının kadrosunda akademiden, bürokrasiden ve girişimcilerimizden isimler var. Hepsi uzay alanında görevlerde bulunmuş, uzman kişiler. Yurt dışında çok önemli başarılar kazanmış bilim insanlarımız da kadroda. Yönetim kurulunu Sayın Cumhurbaşkanımız atayacak. Bu sebeple bizim bir isim vermemiz doğru olmaz. Karar imzalandığında kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.

Varank, Türkiye Uzay Ajansı ile ilgili mevzuat çalışmaların devam ettiğini, kanun gereksinimi olması halinde TBMM'ye başvuracaklarını bildirdi.

"PROGRAM DIŞINDA KALSAK BİLE FÜZELERİ SATABİLİRİZ"

TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) ve Roketsan ortaklığıyla F-35 Müşterek Taarruz Uçağı için geliştirilen SOM-J seyir füzesinin Milli Muharip Uçak'ta kullanılıp kullanılamayacağına ilişkin bir soru üzerine Varank, şunları söyledi:

"Milli Muharip Uçak'ta kullanabiliriz. Baykar'ın geliştirdiği Akıncı İnsansız Hava Aracı (İHA) var. Bu İHA bir F-16'ın taşıyabildiği bütün mühimmatları taşıyabilecek. SOM-J'yi çok rahat bir biçimde Akıncı'ya entegre edip onun üstünden de kullanabiliriz. Bu kabiliyetin kazanılmış olması önemli. Bu tarz bir seyir füzesini dünyada 2 ülke geliştirdi. Dolayısıyla F-35 programında olan ülkeler bu tip bir seyir füzesi almak isterse biz çok rahat bir biçimde program dışında kalsak bile bu füzeleri satabiliriz."

Varank, Akıncı İHA'sına ilişkin, "Entegre edilecek mühimmatların çalışmaları devam ediyor, 2-3 ay içinde ilk uçuşu yapmayı planlıyorlar. Gelecek aslında insansız hava araçlarında. Bunun bir üst noktası artık savaşan İHA projesi, yani jet kabiliyetlerine sahip insansız savaş uçakları, dünya buna doğru gidiyor. Akıncı'nın savunma sanayimizde çok büyük bir çarpan etkisi olacağına inanıyorum." dedi.

YAPAY ZEKADA ALMANYA İLE İŞ BİRLİĞİ HEDEFİ

Türkiye ile Almanya arasındaki ekonomik ilişkileri bir üst seviyeye çıkarmak için 22 Ağustos'ta düzenlenecek "yapay zeka" konulu konferansa katılacağını belirten Varank, Almanya'nın sanayinin dijital dönüşümü ve yapay zekanın sağladığı verimlilik artışının farkında olduğunu ve bu alanda yatırım yapmak istediklerini dile getirdi.

Varank, iki ülke arasında yapılabilecek iş birliklerinin faydalı olacağının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Ülkelerimiz ve kurumlarımız arasında ne tip iş birlikleri yapabiliriz, yapay zeka alanında onların enstitüleriyle Türkiye'deki araştırma kurumları nasıl iş birlikleri yapılabilir, bunun çalışmalarını yapacağız. Türkiye'de bir Türk-Alman Üniversitesi var, biz bu üniversiteyi Almanya'yla olan ilişkilerimizde önemli bir kaldıraç olarak görüyoruz. Hem siyasi ilişkilerde hem de teknoloji alanındaki iş birliğinde. Türk-Alman Üniversitesi ve Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ortaklığında İstanbul'da yeni bir teknopark kuruldu. Bu teknoparka Almanya ve Türkiye'den ilgili araştırma geliştirme kurum ve kuruluşları destek verebilirse çok önemli teknoloji geliştirme projelerine imza atabiliriz. Bununla ilgili görüşmelerimizi de sürdürüyoruz"