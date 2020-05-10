Milli mücadelenin kahraman kaymakamı: İbrahim Ethem Akıncı - MANİSA

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Kaymakam İbrahim Ethem Bey, Osmanlı Devleti'nin iskan politikasıyla Rumeli'ye yerleştirilmiş asker ve çiftçi kökenli "Tüfenkçizade" lakabıyla anılan bir ailenin çocuğu olarak 1889 yılında Selanik'te dünyaya geldi. Babasının adı Tüfenkçi Ali Efendi annesinin adı ise Naile Hanım'dır. İlk, orta ve lise eğitimini Bulgaristan'da tamamlayan İbrahim Ethem, Selanik Öğretmen Okulunda tarih ve yazı öğretmenliği görevinde bulundu. 1912 yılında Selanik Hukuk Fakültesini bitiren İbrahim Ethem, öğrencilik yıllarında Rumeli gazetesinde muhabirlik de yaptı.Balkan Savaşlarından sonra ailesiyle Anadolu'ya göç eden İbrahim Ethem bey, Balıkesir'e yerleşti. Burada Bucak Müdürlüğü, öğretmenlik ve 1918-1920 yılları arasında serbest avukatlık yapan İbrahim Ethem bey, 20 Kasım 1920 tarihinde Demirci Kaymakamlığına atandı.- "Demirci Akıncıları"İbrahim Ethem Akıncı, Demirci'de görev yaptığı 2 yıl boyunca rutin devlet görevinin yanı sıra bölgedeki düşman askerine karşı amansız mücadele örneği gösterdi. Kurduğu Demirci Akıncıları Teşkilatının komutanlığını yapan İbrahim Ethem, Ege Bölgesi'ni işgal eden Yunanları, Demirci başta olmak üzere, Gördes ve Sındırgı hattında bozguna uğrattı.Dönemin asileri Parti Pehlivan ve Usturumcalı Halil Efe ile bunların emrindekileri disiplin altına alarak Demirci Akıncıları'na katan Kaymakam İbrahim Ethem, bölgede 1,5 yıl boyunca düşmanla mücadele etti. Kaymakam Ethem, Yunan askerlerinin pek çok köyü ve kasabayı yağmalamasına mani oldu. Kaymakam İbrahim Ethem, işgalcilere ağır kayıplar verdirterek Yunan ordusunun takviye ve ikmalini de önledi, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz'un kazanılmasına önemli katkı sağladı.İbrahim Ethem, zaferin kazanılmasının ardından Demirci Kaymakamlığı görevine döndü. Daha sonra Balıkesir Ayvalık Kaymakamlığına atanan İbrahim Ethem, Demirci halkının ısrarı üzerine 1922'de yeniden bu ilçeye kaymakam olarak atandı.TBMM tarafından 23 Nisan 1924 tarihinde kırmızı şeritli İstiklal Madalyası verilen İbrahim Ethem Bey'in madalya beratı, 16 Aralık 1924 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından imzalandı.İbrahim Ethem Akıncı'nın düşmana karşı verdiği amansız mücadeleyi anlatan Akıncılar döneminin günlükleri Genelkurmay Başkanlığı ve Türk Tarih Kurumunca "Demirci Akıncıları" adıyla yayımlandı.İbrahim Ethem Bey, Kula ilçesinde kaymakamlık görevinin ardından Yozgat, Siirt, Ağrı, Samsun, Balıkesir, Malatya ve Muğla illerinde vali olarak görev yaptı.- Soyadını Atatürk verdiGazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tavsiyesiyle "Akıncı" soyadını alan İbrahim Ethem Bey, 25 Temmuz 1949 yılında emekli olduktan sonra 1950 seçimlerinde Balıkesir'den bağımsız milletvekili adayı oldu. Seçimlere 3 gün kala 11 Mayıs 1950'de geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Akıncı'nın kabri Sındırgı Mezarlığındadır.Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı ve Demirci Akıncıları, Demirci'de her yıl ağustos ayında düzenlenen programla anılıyor.Kaymakam Akıncı'nın, görev yaptığı hükümet konağı bugün aynı mimarisi ile ayakta dururken, bahçesinde Kaymakam Akıncı, Gördesli Makbule ve Parti Pehlivan'ın heykelleri yer alıyor.