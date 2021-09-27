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Turizm şirketi Setur, 2022 ajandasında misafirler için özel oluşturulmuş deneyimler, butik bir anlayış ile verilen hizmet, veri odaklı yaklaşım, dijital ağırlıklı kişiye özel pazarlama, yapay zeka ve CRM programlarına yatırım başlıklarının ön plana çıktığını açıkladı.

Dünya Turizm Günü nedeniyle değişen sektör dinamiklerine bağlı olarak önümüzdeki dönemde Setur’un öncelikleri konusunda bilgi veren Setur Turizm Operasyon Direktörü Oktay Temeller, "Türkiye ve dünyada hemen her bölgeye hizmet verecek şekilde ürün çeşitliliğimizi artırmayı hedefliyoruz. Sürekli değişen ve gelişen bu dönemde, değişikliklere uyum sağlamanın yanı sıra değişime katkı sağlayacak ve yeni dinamikler yaratacak projeler üreterek ürünlerimizi zenginleştiriyoruz" dedi.

MICE tarafında ise pandeminin başından itibaren müşterilerinin ihtiyaçlarını belirleyerek alt yapı çalışmalarına başladıklarına dikkat çeken Temeller, "Etkinliklerimizi online ve hibrit olarak gerçekleştiriyoruz. Seturmice olarak yoğun bir dönem geçirdik ve 2020 yılında gerçekleştirdiğimiz etkinlikler arasında yer alan MEXT’in global lansmanıyla, The Stevie Awards'ta ‘Etkinlikler & Webcasts’ kategorisinde altın ödül aldık" diye konuştu.

Milli Mücadele’nin 100'üncü yılında İstiklal Treni turu düzenleyeceğini açıklayan şirket, 28 Ekim’de İstanbul’dan başlayacak tur ile misafirlerini savaşların gerçekleştiği ve tarihi olaylara tanıklık eden mekanlara götürmeyi hedeflediğini bildirdi.

Kurtuluş Savaşı coğrafyasına özel tren ile yapılacak İstiklal Treni turu esnasında Savaş Alanları Uzmanı Serhan Güngör'ün rota boyunca Kurtuluş Savaşı’nın yaşandığı mekanlarla ilgili tarihi bilgileri paylaşacağı aktarılırken, yeni turların da yakın zamanda hayata geçirileceği ifade edildi.