10 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Milli Mücadele dönemi Samsun'da yeniden opera sahnesine taşınacak
Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB),Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş Savaşı'nı anlatan "Yeniden Doğuş" operasını yeniden sanatseverlerin beğenisine sunacak.
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Murat Karahan'ın yazıp sanat yönetmenliğini yaptığı "Yeniden Doğuş" operasının librettosu ve bestesi, Tevfik Akbaşlı'ya ait.
Opera, bale ve orkestra sanatçılarından oluşan yaklaşık 130 kişilik ekip tarafından sahnelenecek eserin orkestra şefliğini Serdar Yalçın, rejisörlüğünü Şahan Gürkan yapıyor.
"Yeniden Doğuş" operası, Atatürk ve silah arkadaşlarının Bandırma Vapuru ile 16 Mayıs'ta İstanbul'dan hareket etmesiyle tarihi değiştiren bu yolculuğa saygı duruşu niteliği taşıyor.
Opera, 1912-1922 yılları ile Milli Mücadele dönemini anlatıyor.
Türk halkının 1912-1913 Balkan Savaşı sonrası Rumeli'den İstanbul'a göçmek zorunda bırakılmasıyla başlayan eser, 1. Dünya Savaşı yıllarını, Çanakkale Savaşı'nı, işgal yıllarındaki İstanbul'u, Bandırma Vapuru ile Samsun yolculuğunu, Amasya, Erzurum ve Sivas kongrelerini, Büyük Taarruzu, Kurtuluş Savaşı'nı ve Cumhuriyet'in kazanılması sürecini aryalar, düetler, koro parçaları ve danslarla anlatıyor.
Türk opera tarihinde bir ilke imza atan eser sayesinde, Mustafa Kemal Atatürk, ilk defa bir opera eserinin kahramanı olarak canlandırılıyor.
"Yeniden Doğuş" operasında Atatürk rolünü, İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçılarından tenor Ali Murat Erengül canlandıracak.
Eserde Zübeyde Hanım rolünde Hatice Zeliha Kökcek, Fikriye Hanım rolünde Eda Bingöl Gürkan, Makbule Hanım rolünde Sezgi Elhüseyni, İsmet İnönü rolünde Gürkan Sezgin, Rauf Orbay rolünde Murat Göçken, Refet Bele rolünde Cüneyt Erdoğan, Cevat Abbas rolünde Yunusemre Kemal Sönmez, Asker Mehmet rolünde Bilal Doğan, İtalyan komutan rolünde Eray Dönmez, kaptan rolünde Hakkı Balkaş, Yunan rolünde Metin Bayram, Kazım Karabekir rolünde ise Hasan Çelik sahne alacak.
İlk kez geçen yıl sahnelenen "Yeniden Doğuş" operası, 14 Mart Cumartesi günü Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda sanatseverlerle buluşturulacak.
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