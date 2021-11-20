Şampiyonada 2021 sezonunun son ayak yarışlarının ilki, bugün 4 bin 300 metre uzunluğa sahip Uluslararası Mandalika Pisti'nde saat 10.00'da başlayacaktı.

Ancak Endonezya'da devam eden yoğun yağmur nedeniyle milli motosikletçinin Türkiye adına mücadele edeceği ilk yarış ertelendi.

Yarışın gün içinde hava durumuna göre açıklanacak saatte yapılacağı bildirildi.