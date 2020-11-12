Türkiye Motosiklet Federasyonunun (TMF) açıklamasına göre, Valensiya kentinde yer alan ve 4 km uzunluğa sahip Ricardo Tormo pistinde düzenlenecek şampiyonada ilk senesini geçiren Red Bull KTM Tech 3 takımının genç pilotu, ilk onda yer almaya çalışacak.

Organizasyonun yarın serbest antrenmanlarla start alacak yarışları, 14 Kasım Cumartesi günü sıralamalarla devam edecek.

15 Kasım Pazar günü (TSİ) 13.00'te ise "Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana" yarışı başlayacak.