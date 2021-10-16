Kawasaki Puccetti takımı adına yarışan ay-yıldızlı sporcu, Arjantin'de 4,2 kilometre uzunluğa sahip San Juan Villicum Pisti'nde mücadele etti.

Can Öncü, büyük çekişmenin yaşandığı yarışta damalı bayrağı üçüncü sırada geçerek podyuma çıktı.

Yarışı, Yamaha pilotu Jules Cluzel birinci, bir başka Yamaha pilotu Manuel Gonzalez ise ikinci sırada tamamladı.

Milli sporcu, bu sonuçla şampiyonada genel klasmanda 143 puanla 7. sıraya yükseldi.

Can Öncü, yarın TSİ 19.30'da aynı pistte ikinci yarışta boy gösterecek.