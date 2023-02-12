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Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, kaskını depremzedeler için açık artırmaya çıkardı

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, açık artırmaya çıkardığı kaskın gelirini "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören vatandaşlar için AFAD'a bağışlayacağını duyurdu

Giriş: 12.02.2023 - 14:55 | Güncelleme: ABONE OL
Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, kaskını depremzedeler için açık artırmaya çıkardı
AA

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, kaskını depremzedeler için satışa çıkardı.

Milli sporcu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, zor bir dönemden geçildiğini vurgulayarak, "Bu süreçte hepimiz elinden geleni yapmaya çalışıyor. Bu yüzden üzerinde Osmanlı tuğrası bulunduran yarıştığım kaskımı imzalı bir şekilde açık artırmaya çıkartıyorum. Açık artırmadan gelecek geliri de deprem bölgesinde zarar gören kardeşlerimiz için AFAD'a bağışlayacağım. Gün depremzede kardeşlerimizi için birlik olma günü." ifadelerini kullandı.

Şu ana kadar en yüksek teklif olarak 65 bin lira verilen açık artırma 14 Şubat Salı gününe kadar sürecek.

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