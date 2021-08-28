Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, Mugello Pisti'nde düzenlenen İtalya Pist Şampiyonası'na milli sporcu Bahattin Sofuoğlu damgasını vurdu.

Çekişmeli geçen ilk yarışta Bahattin, İtalyan Matteo Vannucci ile 12 turluk yarış boyunca başa baş mücadele etti.

TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu koordinesinde SS300 sınıfında Türkiye'yi temsil eden Bahattin Sofuoğlu, 38 sporcunun katıldığı yarışta damalı bayrağı ilk sırada gördü.

Şampiyonada yarın TSİ 14.40'da ikinci yarış start alacak.

Öte yandan milli sporcu Deniz Öncü, Dünya Moto3 Şampiyonası İngiltere yarışına 9. cepten başlayacak.