Türkiye Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda?
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup üçüncü maçında Karadağ ile karşı karşıya gelecek. UEFA Uluslar B Ligi'nde oynadığı iki maçta bir galibiyet bir beraberlik alan Türkiye, 4 puanla zirvede yer alıyor. Grupta oynayacağı üçüncü maçta Karadağ ile mücadele edecek ay yıldızlılar, gruptaki liderliğini sürdürmek istiyor. Peki, Türkiye Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...
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Türkiye Karadağ maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup mücadelesi ilk maçında Galler ile 0-0 berabere kalan A Milli Futbol Takımı, ikinci maçında İzlanda'yı 3-1 mağlup etmeyi başardı. Ay yıldızlılar grupta oynayacağı 3. maçında ise Karadağ ile karşı karşılaşacak. Peki, Türkiye Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Uluslar B Ligi milli maç hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Türkiye Karadağ maçı tarihi ve saati...
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TÜRKİYE KARADAĞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye Karadağ maçı, 11 Ekim 2024 Cuma günü saat 21.45'te oynanacak.
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TÜRKİYE KARADAĞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak Türkiye Karadağ maçı, TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
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BİRİNCİ TAMAMLAYAN TAKIMLAR ÜST LİGE TERFİ EDECEK
Çift devreli lig usulüne göre oynanacak karşılaşmaların ardından, B, C ve D liglerinde gruplarını birinci sırada tamamlayacak takımlar, bir üst lige terfi edecek.
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A ve B liglerinde gruplarında son sırada yer alacak takımlar bir alt lige düşecek. A Milli Takım, Uluslar B Ligi 4.Grupta birinci olarak bir üst lige yükselmeyi hedefliyor.
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A MİLLİ TAKIM ULUSLAR LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ
11 Ekim 2024 / 21.45: Türkiye - Karadağ
14 Ekim 2024 / 21.45: İzlanda - Türkiye
16 Kasım 2024 / 20.00: Türkiye - Galler
19 Kasım 2024 / 22.45: Karadağ - Türkiye
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