        MİLLİ MAÇ TARİHLERİ | Gürcistan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Gürcistan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        A Millî Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ne E Grubu'nda başlıyor. Ay-Yıldızlılar ilk sınavını deplasmanda Gürcistan karşısında verecek. Futbolseverler ise maçın tarihi, saati ve yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Gürcistan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte merak edilen bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.08.2025 - 18:33 Güncelleme: 19.08.2025 - 18:33
        • 1

          Dünya Kupası yolunda heyecan yeniden başlıyor. Türkiye, elemelerde Gürcistan, İspanya ve Bulgaristan ile aynı grupta mücadele edecek. İlk durak ise Tiflis’te oynanacak Gürcistan maçı. Peki, milli maçlar ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak? Peki milli maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte milli maç takvimi...

        • 2

          GÜRCİSTAN - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

          Tiflis’teki Boris Paichadze Ulusal Stadyumu’nda oynanacak Gürcistan - Türkiye maçı 4 Eylül 2025 Perşembe günü saat 19:00'da başlayacak.

          Mücadele TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşma ayrıca EXXEN platformu üzerinden de takip edilebilecek.

        • 3

          MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ

          Türkiye’nin 2025-2026 Dünya Kupası Elemeleri Maç Programı

          4 Eylül saat 19:00: Gürcistan - Türkiye

          7 Eylül saat 21:45 : Türkiye - İspanya

          11 Ekim saat 21:45: Bulgaristan - Türkiye

          14 Ekim saat 21:45: Türkiye - Gürcistan

          15 Kasım saat 20:00: Türkiye - Bulgaristan

          18 Kasım saat 22:45: İspanya - Türkiye

        • 4

          2026 FIFA DÜNYA KUPASI ELEMELERİ NASIL OYNANACAK?

          2026 FIFA Dünya Kupası'na Avrupa'dan 16 takım katılacak. 2026 FIFA Dünya Kupası eleme gruplarında ilk sırayı alan 12 takım, finallere doğrudan katılım hakkı kazanacak.

          2026 FIFA Dünya Kupası eleme gruplarını ikinci bitiren 12 takım ile 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde ilk ikiye giremeyen ancak 2024-25 UEFA Uluslar Ligi genel sıralamasında en üst sırada yer alan 4 grup birincisi, toplam 16 takım olacak şekilde dörderli 4 yola ayrılacak ve tek ayaklı yarı final ve final maçları sonucunda her yoldan 1'er takım daha (toplam 4) 2026 FIFA Dünya Kupası Finalleri'ne katılma hakkı kazanacak.

