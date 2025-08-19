Dünya Kupası yolunda heyecan yeniden başlıyor. Türkiye, elemelerde Gürcistan, İspanya ve Bulgaristan ile aynı grupta mücadele edecek. İlk durak ise Tiflis’te oynanacak Gürcistan maçı. Peki, milli maçlar ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak? Peki milli maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte milli maç takvimi...