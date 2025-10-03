Milli maç için geri sayım! Bulgaristan-Türkiye maçı ne zaman?
A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda kritik bir virajda. Gürcistan'ı 3-2 yenerek elemelere galibiyetle başlayan, ancak İspanya karşısında ağır bir mağlubiyet yaşayan ay-yıldızlı ekip, üçüncü sınavında Bulgaristan deplasmanına çıkıyor. Grupta 3 puanla yoluna devam eden milliler, kritik karşılaşmadan avantajlı çıkmayı hedefliyor. İşte detaylar...
- 1
Dünya Kupası yolunda yoluna devam eden A Milli Futbol Takımı, E Grubu’ndaki üçüncü maçına hazırlanıyor. İlk iki karşılaşmada bir galibiyet ve bir yenilgi alan ay-yıldızlı ekip, şimdi Bulgaristan deplasmanında sahne alacak. İspanya karşısında yaşanan farklı yenilgiyi unutturmak isteyen milliler, kritik puan mücadelesinde sahaya çıkacak. İşte merak edilenler...
- 2
BULGARİSTAN - TÜRKİYE MİLLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
A Milli Takım, Dünya Kupası elemeleri son maçında Bulgaristan ile karşı karşıya geliyor. Bulgaristan Türkiye maçı 11 Ekim Cumartesi günü saat 21:45'te başlayacak.
- 3
BULGARİSTAN - TÜRKİYE MİLLİ MAÇI HANGİ KANALDA?
Başkent Sofya'daki Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda oynanacak müsabakanın TV8 ekranlarında yayınlanması bekleniyor.
-
- 4
MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ
11 Ekim 2025: Bulgaristan - Türkiye
14 Ekim 2025: Türkiye - Gürcistan
15 Kasım 2025: Türkiye - Bulgaristan
18 Kasım 2025: İspanya - Türkiye