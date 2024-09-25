Türkiye Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta?
Türkiye - Karadağ maçı için geri sayım başladı. UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan ekim ayında devam ederken, A Milli Futbol Takımı Karadağ ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Futbolseverler şimdiden bu karşılaşmanın tarihini merak ediyor. Peki, Türkiye-Karadağ maçı ne zaman, hangi tarihte oynanacak? İşte merak edilen bilgiler...
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Gözler Türkiye - Karadağ maçına çevrildi. 2024-2025 UEFA Uluslar B Ligi'nde mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, Karadağ ile kritik bir maça çıkıyor. Futbolseverler, Türkiye - Karadağ maçının ne zaman oynanacağını merakla bekliyor. Bilindiği gibi, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında Galler ile berabere kalan A Milli Futbol Takımı, ikinci karşılaşmasında ise İzlanda'yı 3-1 yenmeyi başardı. Bu galibiyetle Ay-yıldızlılar 4 puan toplayarak grup liderliğine yükseldi. İşte Türkiye - Karadağ maçı tarihi ve saati...
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TÜRKİYE KARADAĞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup üçüncü maçında Balkan ülkesi Karadağ ile mücadele edecek.
Türkiye Karadağ maçı, 11 Ekim 2024 Cuma günü saat 21.45'te başlayacak.
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TÜRKİYE KARADAĞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak Türkiye Karadağ maçı, TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
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BİRİNCİ TAMAMLAYAN TAKIMLAR ÜST LİGE TERFİ EDECEK
Çift devreli lig usulüne göre oynanacak karşılaşmaların ardından, B, C ve D liglerinde gruplarını birinci sırada tamamlayacak takımlar, bir üst lige terfi edecek.
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A ve B liglerinde gruplarında son sırada yer alacak takımlar bir alt lige düşecek. A Milli Takım, Uluslar B Ligi 4.Grupta birinci olarak bir üst lige yükselmeyi hedefliyor.
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A MİLLİ TAKIM ULUSLAR LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ
11 Ekim 2024 / 21.45: Türkiye - Karadağ
14 Ekim 2024 / 21.45: İzlanda - Türkiye
16 Kasım 2024 / 20.00: Türkiye - Galler
19 Kasım 2024 / 22.45: Karadağ - Türkiye
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