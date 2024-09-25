Gözler Türkiye - Karadağ maçına çevrildi. 2024-2025 UEFA Uluslar B Ligi'nde mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, Karadağ ile kritik bir maça çıkıyor. Futbolseverler, Türkiye - Karadağ maçının ne zaman oynanacağını merakla bekliyor. Bilindiği gibi, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında Galler ile berabere kalan A Milli Futbol Takımı, ikinci karşılaşmasında ise İzlanda'yı 3-1 yenmeyi başardı. Bu galibiyetle Ay-yıldızlılar 4 puan toplayarak grup liderliğine yükseldi. İşte Türkiye - Karadağ maçı tarihi ve saati...