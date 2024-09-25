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        Haberler Bilgi Spor MİLLİ MAÇ TARİHİ 2024: Türkiye Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Karadağ maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi?

        Türkiye Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta?

        Türkiye - Karadağ maçı için geri sayım başladı. UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan ekim ayında devam ederken, A Milli Futbol Takımı Karadağ ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Futbolseverler şimdiden bu karşılaşmanın tarihini merak ediyor. Peki, Türkiye-Karadağ maçı ne zaman, hangi tarihte oynanacak? İşte merak edilen bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2024 - 19:27 Güncelleme: 25.09.2024 - 19:30
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        • 1

          Gözler Türkiye - Karadağ maçına çevrildi. 2024-2025 UEFA Uluslar B Ligi'nde mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, Karadağ ile kritik bir maça çıkıyor. Futbolseverler, Türkiye - Karadağ maçının ne zaman oynanacağını merakla bekliyor. Bilindiği gibi, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında Galler ile berabere kalan A Milli Futbol Takımı, ikinci karşılaşmasında ise İzlanda'yı 3-1 yenmeyi başardı. Bu galibiyetle Ay-yıldızlılar 4 puan toplayarak grup liderliğine yükseldi. İşte Türkiye - Karadağ maçı tarihi ve saati...

        • 2

          TÜRKİYE KARADAĞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup üçüncü maçında Balkan ülkesi Karadağ ile mücadele edecek.

          Türkiye Karadağ maçı, 11 Ekim 2024 Cuma günü saat 21.45'te başlayacak.

        • 3

          TÜRKİYE KARADAĞ MAÇI HANGİ KANALDA?

          Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak Türkiye Karadağ maçı, TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

        • 4

          BİRİNCİ TAMAMLAYAN TAKIMLAR ÜST LİGE TERFİ EDECEK

          Çift devreli lig usulüne göre oynanacak karşılaşmaların ardından, B, C ve D liglerinde gruplarını birinci sırada tamamlayacak takımlar, bir üst lige terfi edecek.

        • 5

          A ve B liglerinde gruplarında son sırada yer alacak takımlar bir alt lige düşecek. A Milli Takım, Uluslar B Ligi 4.Grupta birinci olarak bir üst lige yükselmeyi hedefliyor.

        • 6

          A MİLLİ TAKIM ULUSLAR LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ

          11 Ekim 2024 / 21.45: Türkiye - Karadağ

          14 Ekim 2024 / 21.45: İzlanda - Türkiye

          16 Kasım 2024 / 20.00: Türkiye - Galler

          19 Kasım 2024 / 22.45: Karadağ - Türkiye

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