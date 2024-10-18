UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’ta mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, beşinci maçında Galler’i ağırlayacak. Grupta oynadığı dört maçta üç galibiyet, bir beraberlik alan Ay-yıldızlılar, yenilmezliğini devam ettirmek istiyor. Topladığı 10 puanla zirvede yer alan A Milli Futbol Takımı, grubunu birinci sırada tamamlaması durumunda B Ligi’nden A Ligi’ne yükselecek. Peki, Türkiye - Galler maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Türkiye - Galler maçı tarihi ve saati...