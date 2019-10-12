Türkiye, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 7. maçında Arnavutluk'u 90. dakikada bulduğu golle 1-0 yenerek, grup liderliğini sürdürdü ve EURO 2020'ye katılma yolunda büyük bir adım attı. Millilerin galibiyet coşkusu ise maç sonunda yerini Barış Pınarı Harekatı'na bıraktı. Milli yıldızlar, maç sonrasında Barış Pınarı Harekatı'na vurgu yaparak şehitlerle ilgili de konuştu.

CENK TOSUN: SEVİNDİK AMA SONRA ÇOK ÜZÜLDÜK

Şehit haberlerinden dolayı konuşması sırasında duygusal anlar yaşayan Cenk Tosun, konuşmasını hızlıca tamamladı. Milli yıldız, "Her şey bizim elimizde. Ölüm kalım gibi bir maçtı, kazandığımız için mutluyuz golde de sevindik ama haberlerden haberimiz yoktu. Soyunma odasında çok üzüldük. Sivil şehitlerimiz varmış Allah rahmet eylesin inşallah bu operasyondan çıkacak askerlerimiz, çok üzgünüz fazla da bir şey demek istemiyorum desteğe gelen herkese teşekkürler" dedi.

EMRE BELÖZOĞLU: ESAS KAHRAMANLARIMIZ SINIRDA

A Milli Futbol Takımı kaptanı Emre Belözoğlu, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bir milli maçtan sonra galibiyetten sonra milli kahraman ilan ediyorlar. Bizim esas kahramanlarımız sınırda. Evlerimizde rahat uyuyorsak onların sayesinde oluyor. Allah onları muzaffer etsin ayaklarına taş değdirmesin” dedi.

Kendileri için kolay bir maç olmadığını söyleyen deneyimli futbolcu, “Ne kadar profesyonel sporcular olsak da bu seviyede defalarca maçlar oynasak da hassasiyetlerimiz çok derin. Ülkemiz bayrağımız bu anlamda hepimizin önceliği. Bir milli maçtan sonra galibiyetten sonra milli kahraman ilan ediyorlar. Bizim esas kahramanlarımız sınırda. Evlerimizde rahat uyuyorsak onların sayesinde oluyor. Allah onları muzaffer etsin ayaklarına taş değdirmesin. Tüm dualarımız onlarla beraber ve onlar için oynadık. Maçtan sonra üzüntülü bir haber aldık 8 şehidimiz varmış. Onların ailelerine sabır diliyorum. Sınırdaki kardeşlerimiz milli takım maçını merak ediyordur. Bizde onları çok merak ediyoruz bilsinler. Biz o yüzden çok güzel bir ülkeyiz. Gerçekten onlara dualarımızla buradan verdiğimiz galibiyetle destek olabildiysek ne mutlu bize. Ailelerine inşallah sağ salim kavuşsunlar” diye konuştu.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ: ASKERLERİMİZ, BİZDEN DAHA ÖNEMLİ

Maç sonrasında konuşan ve Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan askerlerimizin daha önemli olduğunu söyleyen Çağlar, "Bugün bizler önemli değiliz, askerlerimiz önemli. Bizimkiler gelip geçici. Maalesef şehit olan askerlerimiz var, hepsine Allah'tan rahmet diliyorum, ailelerine başsağlığı diliyorum. Onların orada ne yaptığı daha önemli bizim için. Gerisi çok önemli değil, futbol bu, yenersin, yenilirsin. Her şeyden önemlisi askerimiz bizim" ifadelerini kullandı.

MERİH DEMİRAL: HALKIMIZI BİR NEBZE MUTLU EDEBİLDİYSEK NE MUTLU

Zorlu 90 dakikanın ardından üzüntülü olduğu gözlenen Merih ise "Toplam 17 şehidimiz varmış, hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Bütün askerlerimizin Allah yardımcısı olsun. Ülkemizin durumunun farkındaydık, askerlerimizi ve milletimizi bir nebze mutlu ettiysek, ne mutlu bize. İnşallah Fransa maçından da puan veya puanlarla dönüp, gruptan çıkacağız. Avrupa Şampiyonası'na katılacağız, kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

DENİZ TÜRÜÇ: FUTBOLDAN DAHA ÖNEMLİ ŞEYLER VAR

Mücadelenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Deniz Türüç, "Allah ülkemizin, askerlerimizin yar ve yardımcısı olsun. Bizim için futboldan daha önemli şeyler var. Askerlerimizi mutlu edebiliyorsak, ne mutlu bize. Onların gözyaşı, bizim gözyaşımızdır" ifadelerini kullandı.

BURAK YILMAZ: ÜZÜNTÜLÜYÜZ. DULARIMIZ MEHMETÇİK'LE

Maç sonunda açıklamalarda bulunan ve şehitlerimize Allah'tan rahmet dileyen Burak, "Fransa maçından inşallah gerekli galibiyeti ya da beraberliği alıp devam etmek istiyoruz. Şehitlerimiz varmış çok üzüntülüyüz. Allah razı olsun, Cumhurbaşkanımız aradı. O da üzüntülü, bizi tebrik etti. Bizim dualarımız Mehmetçik'le. İnşallah Allah onları muzaffer eyler. Tüm dualarımız onlarla" dedi.