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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Milli maç ne zaman ve hangi gün? Galler Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - Futbol Haberleri

        Galler Türkiye milli maçı ne zaman, hangi gün oynanacak? A Milli takım aday kadrosu!

        Letonya karşısındaki 4-0'lık galibiyet ile Euro 2024'de yer almayı garantileyen A Milli Futbol Takımımız, turnuvaya lider olarak katılmak için Galler ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Söz konusu karşılaşmadan puan almayı başarması halinde kura çekiminde ilk turbada yer alacak olan millilerimizin Galler maçı hakkındaki bilgileri bir araya getirdik...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2023 - 10:32 Güncelleme: 17.11.2023 - 10:32
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        • 1

          Galler Türkiye maçı için artık geri sayıma geçildi. Art arda 3. kez Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmayı başaran A Milli Futbol Takımımız, D Grubu son maçında Galler'le karşı karşıya gelecek ve kura çekimine 1. torbada katılmak için ter dökecek. İşte, şimdiden gözlerin çevrildiği maçla ilgili detaylar ve millilerimizn kadrosu...

        • 2

          GALLER TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

          Euro 2024 Elemeleri D Grubu 8. hafta maçına sahne olacak Galler Türkiye maçı, 21 Kasım saat 22:45'de oynanacak.

        • 3

          MİLLİ TAKIM NASIL GRUP BİRİNCİSİ OLUR?

          Euro 2024 Elemeleri D Grubu'nda 16 puanla zirvede yer alan A Milli Futbol Takmımız, lider olmak için Hırvatistan ve Galler'in puan kaybetmesini bekleyecek.

          Millilerimiz, son maçında Galler'den puan alması halinde ise diğer maçların sonucuna bakmaksızın lider olarak Euro 2024'e gidecek.

        • 4

          EURO 2024 ELEMELERİ D GRUBU PUAN DURUMU

          1-) Türkiye / 16 Puan (7 maç)

          2-) Galler / 10 Puan (6 maç)

          3-) Hırvatistan / 10 Puan (6 maç)

          4-) Ermensitan / 7 Puan (6 maç)

          5-) Letonya / 3 Puan (7 maç)

        • 5

          A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

          Kaleci          :Altay Bayındır (Manchester United), Ertaç Özbir (Yukatel Adanademirspor), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

          Defans:Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakçı (Galatasaray), Cenk Özkacar (Valencia), Çağlar Söyüncü (Atletico Madrid), Kaan Ayhan (Galatasaray), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Trabzonspor), Rıdvan Yılmaz (Rangers)

          Orta saha:Berat Özdemir (Trabzonspor), Berkan Kutlu (Genoa), Emre Akbaba (Yukatel Adana Demirspor), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

          Forvet:Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Cengiz Ünder (Fenerbahçe), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Yusuf Sarı (Yukatel Adana Demirspor), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Kenan Yıldız (Juventus), Bertuğ Yıldırım (Rennais), Yusuf Yazıcı (Lille)

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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