Spor severlerin merakla beklediği Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finali bu akşam oynanacak. A Milli Ampute Futbol takımının final mücadelesi araştırmaları gündemden düşmüyor. Polonya'nın ev sahipliği yaptığı Türkiye - İspanya maçı ile ilgili merak edilenleri derledik...

TÜRKİYE - İSPANYA MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Ay-yıldızlılarımız finalde İspanya ile karşılaşacak. Türkiye - İspanya ampute futbol final maçı 19 Eylül Pazar günü yani bugün saat 21.00'de başlayacak.

TÜRKİYE - İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Cracovia Stadyumu'nda gerçekleşecek Türkiye - İspanya final maçı, TRT 1'den canlı yayınlanacak.