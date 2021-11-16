2022 Dünya Kupası elemelerinde G grubu son hafta maçları için heyecan dorukta. A Milli Futbol Takımı'nın da mücadele ettiği G grubunun son maçları bugün oynanacak. Millilerimiz son maçında bu akşam Karadağ'a konuk olacak.

KARADAĞ TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Podgorica Şehir Stadyumu'nda 16 Kasım Salı günü oynanacak Karadağ-Türkiye karşılaşması, TSİ 22.45'te başlayacak ve TRT 1'den canlı yayımlanacak

TÜRKİYE ADAY KADROSU

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık ve Karadağ ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu.

Beşiktaş 'ın kalesini koruyan Ersin Destanoğlu, A Milli Takım kadrosuna ilk kez dahil edildi. B u arada Ozan Kabak gribal enfeksiyon nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı.

AÇIKLANAN KADRO ŞU ŞEKİLDE:

Kaleci: Ersin Destanoğlu, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır

Defans: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz

Orta saha: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Berat Özdemir, Berkan Kutlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu

Forvet: Burak Yılmaz, Halil Dervişoğlu, Kenan Karaman, Serdar Dursun