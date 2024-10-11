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        Haberler Bilgi Spor MİLLİ MAÇ BU AKŞAM! Türkiye - Karadağ maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Türkiye - Karadağ Uluslar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta?

        Türkiye - Karadağ maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Türkiye - Karadağ Uluslar Ligi maçı ne zaman, bugün saat kaçta?

        A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup üçüncü maçına Karadağ karşısında çıkıyor. Vincenzo Montella yönetimindeki Ay-yıldızlılar, rakibini mağlup ederek ligdeki ikinci galibiyetini almak istiyor. Grupta topladığı 4 puanla ilk sırada yer alan A Milli Takım, grup liderliğini sürdürmek istiyor. Grubun son sırasında yer alan Karadağ'ın ise henüz puanı bulunmuyor. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi İtalyan hakem Daniele Chiffi yönetecek. Peki Türkiye - Karadağ maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Milli maç ne zaman, bugün saat kaçta? İşte, Türkiye - Karadağ maçı canlı izle kanalı ve saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2024 - 07:58 Güncelleme: 11.10.2024 - 10:21
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        • 1

          UEFA Uluslar Ligi’nde heyecan devam ediyor. A Milli Futbol Takımı, B Ligi 4. Grup’taki üçüncü maçında Karadağ’ı konuk ediyor. Grupta oynadığı ilk maçta Galler ile golsüz berabere kalan Türkiye, ikinci maçında ise İzlanda’yı 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla 4 puan toplayan Ay-yıldızlılar, grupta ilk sırada yer alıyor. Galler’in averajla önünde olan Montella’nın öğrencileri, Karadağ karşısında hata yapmak istemiyor. Peki Türkiye - Karadağ milli maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - Karadağ maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, Milli maç canlı izle kanalı, saati ve muhtemel 11'ler…

        • 2

          TÜRKİYE - KARADAĞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Türkiye - Karadağ maçı, 11 Ekim 2024 Cuma günü yani bu akşam saat 21.45'te başlayacak.

          Milli maç, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.

        • 3

          TÜRKİYE - KARADAĞ MİLLİ MAÇI HANGİ KANALDA?

          Türkiye - Karadağ maçı TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

          Mücadeleyi İtalyan hakem Daniele Chiffi yönetecek. Chiffi'nin yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Alessio Berti ve Luigi Rossi üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Matteo Marchetti olacak.

        • 4

          MUHTEMEL 11'LER

          Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, Orkun, Arda, Yunus, Kerem, Barış Alper

          Karadağ: Mijatovic, Marusic, Rubezic, Sipcic, Vukcevic, Brnovic, Jovovic, Jovetic, Krstovic, Camaj, Mugosa

        • 5

          TÜRKİYE - KARADAĞ MAÇI CANLI İZLE KANALI

          Aşağıda yer alan link aracılığıyla milli maçı canlı olarak izleyebilirsiniz.

          https://www.tv8.com.tr/canli-yayin

        • 6

          KARADAĞ İLE 5. RANDEVU

          2016 yılında oynanan özel maçta rakibini 1-0 mağlup eden milliler, 2018 yılında oynanan özel maçta ise rakibi ile 2-2 berabere kaldı.

          2022 Dünya Kupası Elemeleri’nde Karadağ ile aynı grupta olan Türkiye, Vodafone Park’ta 2-2 berabere kaldığı rakibini deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı.

        • 7

          TÜRKİYE UEFA ULUSLAR B LİGİ PUAN DURUMU

          Türkiye, grupta Karadağ mücadelesinin ardından üç mücadele daha oynayacak. Sırasıyla İzlanda, Galler ve tekrar Karadağ ile karşılaşacak milliler, puan sıralamasında zirvedeki yerini korumak istiyor.

          Uluslar Ligi puan durumu şu şekilde;

          1-Türkiye - 4 puan

          2-Galler - 4 puan

          3-İzlanda - 3 puan

          4-Karadağ - 0 puan

        • 8
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