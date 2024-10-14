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        Haberler Bilgi Spor MİLLİ MAÇ CANLI YAYIN KANALI | İzlanda - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Uluslar Ligi İzlanda - Türkiye maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

        İzlanda - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte A Milli Takım'ın İzlanda maçı muhtemel 11'i

        A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 4. maçında İzlanda'ya konuk olacak. Grupta çıktığı 3 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik alan ay-yıldızlılar, 7 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Milliler, İzlanda'yı mağlup ettiği takdirde ilk 2 sırayı garantileyecek. Kritik mücadele öncesi Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan kadrodan çıkarıldı. Peki, İzlanda - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? İşte, UEFA Uluslar Ligi İzlanda - Türkiye maçı canlı izle kanalı, saati ve Vincenzo Montella'nın muhtemel 11'i...

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        Habertürk
        Giriş: 14.10.2024 - 11:50 Güncelleme: 14.10.2024 - 11:50
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        • 1

          A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’taki dördüncü maçında deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak. Grupta 4 puanla ilk sırada yer alan Montella ve öğrencileri, İzlanda engelini de aşarak liderliği sürdürmek istiyor. Ay-Yıldızlılar, rakibi ile deplasmanda oynadığı 7 maçta 6 yenilgi alırken, yalnızca 1 kez sahadan beraberlikle ayrıldı. Peki, İzlanda - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, milli maç hangi kanalda, şifresiz mi? İzlanda - Türkiye maçı canlı izle kanalı, saati ve karşılaşmanın tüm detayları haberimizde…

        • 2

          İZLANDA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          İzlanda - Türkiye maçı, 14 Ekim 2024 Pazartesi günü yani bu akşam saat 21.45'te başlayacak.

          Milli maç, İzlanda'nın başkenti Reykjavik'teki bulunan Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanacak.

        • 3

          İZLANDA - TÜRKİYE MİLLİ MAÇI HANGİ KANALDA?

          İzlanda - Türkiye milli maçı TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

          Karşılaşmada Polonya Futbol Federasyonundan Damian Sylwestrzak düdük çalacak.

        • 4

          MUHTEMEL 11'LER

          İzlanda: Valdimarsson, Lunddal, Ingason, Gretarson, Tomasson, Willumson, Gudmundsson, Ellertsson, Anderson, Oskarsson, Gudjohnsen.

          Türkiye: Uğurcan, M.Müldür, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Orkun, Hakan, Arda, Kerem, Kenan, Bertuğ.

        • 5

          İZLANDA - TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE KANALI

          Aşağıda yer alan link aracılığıyla milli maçı canlı olarak izleyebilirsiniz.

          https://www.tv8.com.tr/canli-yayin

        • 6

          MİLLİ TAKIMDA 2 EKSİK

          A Milli Takım'da, İzlanda mücadelesi öncesinde iki eksik bulunuyor.

          Karadağ karşılaşmasında sağ arka adalesinden sakatlanan Barış Alper Yılmaz ile kart cezalısı Kaan Ayhan, bu mücadelede forma giyemeyecek.

        • 7

          TÜRKİYE'NİN ADAY KADROSU

          A Milli Takım'ın İzlanda maçı kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

          Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Berke Özer (ikas Eyüpspor)

          Defans: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Müldür, Samet Akaydın (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma)

          Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Benfica)

          Forvet: Ahmed Kutucu (ikas Eyüpspor), Arda Güler (Real Madrid), Yunus Akgün (Galatasaray), Bertuğ Yıldırım (Getafe), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Benfica), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş)

        • 8

          ULUSLAR LİGİ PUAN DURUMU

          Türkiye, Karadağ galibiyetinin ardından puanını 7’ye yükseltti ve grup birinciliği için önemli bir adım attı.

          A Milli Takım’ın rakibi İzlanda ise grupta bir galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyetle 4 puan topladı.

          Grupta güncel puan durumu şu şekilde;

          1- TÜRKİYE 7 PUAN

          2- Galler 5 puan

          3- İzlanda 4 puan

          4- Karadağ 0 puan

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