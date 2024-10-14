İzlanda - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte A Milli Takım'ın İzlanda maçı muhtemel 11'i
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 4. maçında İzlanda'ya konuk olacak. Grupta çıktığı 3 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik alan ay-yıldızlılar, 7 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Milliler, İzlanda'yı mağlup ettiği takdirde ilk 2 sırayı garantileyecek. Kritik mücadele öncesi Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan kadrodan çıkarıldı. Peki, İzlanda - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? İşte, UEFA Uluslar Ligi İzlanda - Türkiye maçı canlı izle kanalı, saati ve Vincenzo Montella'nın muhtemel 11'i...
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A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’taki dördüncü maçında deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak. Grupta 4 puanla ilk sırada yer alan Montella ve öğrencileri, İzlanda engelini de aşarak liderliği sürdürmek istiyor. Ay-Yıldızlılar, rakibi ile deplasmanda oynadığı 7 maçta 6 yenilgi alırken, yalnızca 1 kez sahadan beraberlikle ayrıldı. Peki, İzlanda - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, milli maç hangi kanalda, şifresiz mi? İzlanda - Türkiye maçı canlı izle kanalı, saati ve karşılaşmanın tüm detayları haberimizde…
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İZLANDA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
İzlanda - Türkiye maçı, 14 Ekim 2024 Pazartesi günü yani bu akşam saat 21.45'te başlayacak.
Milli maç, İzlanda'nın başkenti Reykjavik'teki bulunan Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanacak.
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İZLANDA - TÜRKİYE MİLLİ MAÇI HANGİ KANALDA?
İzlanda - Türkiye milli maçı TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Karşılaşmada Polonya Futbol Federasyonundan Damian Sylwestrzak düdük çalacak.
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MUHTEMEL 11'LER
İzlanda: Valdimarsson, Lunddal, Ingason, Gretarson, Tomasson, Willumson, Gudmundsson, Ellertsson, Anderson, Oskarsson, Gudjohnsen.
Türkiye: Uğurcan, M.Müldür, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Orkun, Hakan, Arda, Kerem, Kenan, Bertuğ.
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İZLANDA - TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE KANALI
Aşağıda yer alan link aracılığıyla milli maçı canlı olarak izleyebilirsiniz.
https://www.tv8.com.tr/canli-yayin
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MİLLİ TAKIMDA 2 EKSİK
A Milli Takım'da, İzlanda mücadelesi öncesinde iki eksik bulunuyor.
Karadağ karşılaşmasında sağ arka adalesinden sakatlanan Barış Alper Yılmaz ile kart cezalısı Kaan Ayhan, bu mücadelede forma giyemeyecek.
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TÜRKİYE'NİN ADAY KADROSU
A Milli Takım'ın İzlanda maçı kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Berke Özer (ikas Eyüpspor)
Defans: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Müldür, Samet Akaydın (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma)
Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Benfica)
Forvet: Ahmed Kutucu (ikas Eyüpspor), Arda Güler (Real Madrid), Yunus Akgün (Galatasaray), Bertuğ Yıldırım (Getafe), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Benfica), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş)
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ULUSLAR LİGİ PUAN DURUMU
Türkiye, Karadağ galibiyetinin ardından puanını 7’ye yükseltti ve grup birinciliği için önemli bir adım attı.
A Milli Takım’ın rakibi İzlanda ise grupta bir galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyetle 4 puan topladı.
Grupta güncel puan durumu şu şekilde;
1- TÜRKİYE 7 PUAN
2- Galler 5 puan
3- İzlanda 4 puan
4- Karadağ 0 puan