2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda yer alan A Milli Futbol Takımı, ilk maçına çıkıyor. Ay-Yıldızlılar, deplasmanda Gürcistan ile karşı karşıya geliyor. Montella'nın öğrencileri, rakibini mağlup ederek Dünya Kupası yoluna kayıpsız başlamak istiyor. Ay-yıldızlı ekip, gruptaki ikinci maçında ise İspanya'yı konuk edecek. Peki, Gürcistan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda? İşte, Gürcistan - Türkiye maçı canlı izle kanalı, saati, muhtemel 11'leri ve kritik mücadeleye ilişkin ayrıntılar...