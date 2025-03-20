A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçına çıkıyor. Ay-Yıldızlılar, RAMS Park'ta Macaristan ile kritik bir karşılaşmaya çıkacak. A Ligi'ne yükselebilmek için Macaristan engelini geçmek isteyen Montello'nun öğrencileri, ilk maçta farklı bir skorla mücadeleyi kazanmak ve rövanş öncesinde işi bitirmek istiyor. Bu karşılaşmanın rövanşı 23 Mart Pazar günü Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak. Peki, Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda? İşte, kritik mücadeleye ilişkin ayrıntılar...