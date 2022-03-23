2022 Dünya Kupası play-off yarı finalinde A Milli Futbol Takımımız, Cristiano Ronaldo'nun kaptanlığını yaptığı Portekiz'le final için karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Tek maç üzerinden oynanacak zorlu maç öncesi merak edilen bilgileri bir araya getirdik. Peki, Portekiz Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
MAÇLAR HANGİ TARİHLERDE OYNANACAK?
Play-offlarda yarı final maçları 24 Mart 2022, final maçları ise 29 Mart 2022 tarihinde oynanacak.
Portekiz Türkiye maçı 24 Mart 2022 Perşembe günü oynanacak ve zorlu mücadele 22.45'de bailayacak.
Avrupa Elemeleri'nden gelen en iyi 6 ikinci kurada seri başı oldu ve bu takımlar yarı final karşılaşmalarını kendi sahalarında oynayacak. Final maçlarının ev sahipleri ise yarı final eşleşmelerinin belirlenmesinin hemen ardından başka bir kura ile tespit edilecek.
KURA SONUÇLARI
Gerçekleşen kura çekiminin ardından A Milli Takım'ın yarı finaldeki rakibi Portekiz oldu. Milliler, ilk rakibini geçmesi halinde Dünya Kupası bileti için finalde İtalya-Kuzey Makedonya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
A YOLU: İskoçya-Ukrayna, Galler-Avusturya
B YOLU: Rusya-Polonya, İsveç-Çekya
C YOLU: İtalya-Kuzey Makedonya, Portekiz-Türkiye
MİLLİ TAKIMIN ADAY KADROSU
A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off karşılaşmaları aday kadrosu belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, son aday kadroya bulunmayan Serdar Aziz, Yunus Akgün, Doğukan Sinik, Yusuf Yazıcı, Dorukhan Toköz, Umut Bozok ve Enes Ünal listede yer aldı.
Yunus Akgün, Doğukan Sinik ve Umut Bozok ilk kez aday kadroya çağrıldı.
Ay-yıldızlıların teknik direktörü Stefan Kuntz tarafından belirlenen 27 kişilik kadroda şu futbolcular yer aldı:
Altay Bayındır, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz, Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Dorukhan Toköz, Orkun Kökçü, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Doğukan Sinik, Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Serdar Dursun, Umut Bozok.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!