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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Milli kürekçi Elis Özbay, Paris 2024'te yarı finali geçemedi - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Milli kürekçi Elis Özbay, Paris 2024'te yarı finali geçemedi

        Olimpiyatlarda mücadele eden ilk Türk kadın kürekçi Elis Özbay, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda C/D yarı finalinde serisini 4. sırada bitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 15:25 Güncelleme: 31.07.2024 - 15:25
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        Elis Özbay finale kalamadı!
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        Milli kürekçi Elis Özbay, Vaires Sur Marne Nautical'de yapılan tek çifte C/D yarı final yarışında Vietnamlı Thi Hue Pham, Perulu Adriana Sanguineti, Güney Afrikalı Paige Badenhorst, Azerbaycanlı Diana Dymchenko ve Meksikalı Kenia Alanis Lechuga ile mücadele etti.

        Serisini 4. sırada tamamlayan Elis, 2 Ağustos Cuma günü olimpiyat sıralamasının (19-24 arası) belli olacağı D finaline çıkacak.

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