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        Haberler Spor Diğer Milli kürekçi Elis Özbay, Paris 2024'te çeyrek finale yükseldi - Diğer Haberleri

        Milli kürekçi Elis Özbay, Paris 2024'te çeyrek finale yükseldi

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli kürekçi Elis Özbay, tek çifte kategorisinde çıktığı repesaj serisini 2'nci sırada tamamlayarak çeyrek finale adını yazdırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 11:07 Güncelleme: 28.07.2024 - 11:38
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        Elis Özbay, Paris'te çeyrek finalde!
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        Milli kürekçi Elis Özbay, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları tek çifte kategorisinde repesaj yarışını 2'nci sırada tamamlayarak çeyrek finale yükseldi.

        Vaires Sur Marne Nautical'de yapılan yarışta Özbay, ikinci seride mücadele etti. Olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil eden ilk kadın kürek sporcusu olan Özbay, serisini 8:00.00'lik derecesiyle 2'nci sırada bitirerek çeyrek final biletini aldı. Özbay'ın yer aldığı seride ilk sırayı ise 7:56.48'lik derecesiyle İranlı sporcu Fatemeh Mojallaltopraghghale elde etti.

        ÇEYREK FİNAL 30 TEMMUZ'DA

        Çeyrek finalde Slovenyalı Nina Kostanjsek, Avusturyalı Magdalena Lobnig, Litvanyalı Viktorija Senkute, Özbekistanlı Anna Prakaten ve Güney Afrikalı Paige Badenhorst ile karşılaşacak milli kürekçi, 30 Temmuz'daki yarış sonucunda serisinde ilk üçe girmesi halinde yarı finale çıkacak.

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