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        Haberler Spor Diğer Milli kürekçi Cevdet Ege Mutlu Avrupa şampiyonu oldu! - Diğer Haberleri

        Milli kürekçi Cevdet Ege Mutlu Avrupa şampiyonu oldu!

        Milli kürekçi Cevdet Ege Mutlu, Almanya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 16:13 Güncelleme: 27.08.2023 - 16:13
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        Kürekte tarihi Avrupa şampiyonluğu!
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        Milli kürekçi Cevdet Ege Mutlu, Almanya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

        Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Krefeld kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Cevdet Ege Mutlu, tek çifte kategorisinde elde ettiği 7.10.62'lik dereceyle yarışı ilk sırada bitirerek Avrupa şampiyonu oldu.

        Cevdet Ege Mutlu tarihte U23 erkek tek çiftede Avrupa Şampiyonluğu kazanan ilk Türk kürekçi oldu

        Milli kürekçi, temmuz ayında Bulgaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda sekizinci olmuştu.

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