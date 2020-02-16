16 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sıla Kara, Slovenya'da 12-13 Şubat'ta düzenlenen slalom yarışlarının final ayağı öncesi ısınmak için teleferikle piste çıkmak istedi.
Bu sırada yanında oturan ve aniden dengesini kaybeden Sloven çocuğu gören milli sporcu, yaptığı hamle ile önce kayak takımıyla düşmesini engellediği çocuğu 15 dakika süreyle havada tuttu.
Olayın duyulmasının ardından Krvavec halkının büyük ilgi gösterdiği Sıla Kara'ya, Türkiye'ye dönmek için gittiği havalimanında kentin emniyet müdürü tarafından teşekkür madalyası verildi.
Milli kayakçı yaptığı açıklamada, düşmesini engellediği çocuğun olay sırasında panik yaptığını, korkuyla bağırdığını söyledi.
Çocuğun ellerinden kayıp düşmemesi için eldivenlerini çıkardığını belirten Sıla Kara, "Sloven çocuk bu sırada ellerimi o kadar sıktı ki ellerimde bir insan hayatı olduğunu daha çok hissettim. 'Sıla bir insanın hayatı ellerinde, daha uzun tutabilirsin, bir insanın hayatı ellerinde dayanman gerekiyor' düşüncesiyle kendimi motive etmeye çalıştım." diye konuştu.
Sıla Kara, çalışanların hızlı davranmasıyla açılan tel örgüye çocuğu bıraktığını ifade ederek, yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Bu şekilde çocuğu sağlıklı şekilde aşağıya indirmiş olduk, herhangi bir sakatlık da yaşamadı. Daha sonra aşağı inip durumunu sorduğum çocuğun sağlıklı olduğu bana iletildi. Sonraki gün olağan şekilde yarışmaya katıldım. Slovenya devleti yetkilileri, sosyal medya hesaplarından fotoğraflarımı paylaşıp 'Kahraman kadın aranıyor' şeklinde yazmışlar. Bir sporcu arkadaşım aracılığıyla bana ulaştılar. Ertesi gün havaalanına gittiğimizde emniyet müdürü ve ekibi, bir insanın hayatını kurtardığımı söyleyerek bana teşekkür madalyası verdi."
BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN TEŞEKKÜR
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kendisini aradığını kaydeden Kara, şunları söyledi:
"Sayın Bakanımız yapmış olduğum bu hareket dolayısıyla bana çok teşekkür etti. Ayrıca bu ülke büyükelçimiz de bana teşekkürlerini iletti. Biz bu ülkenin çocuklarıyız. Ay-yıldızlı bayrağımızdan ve ülkemizden merhameti gördük, böyle yetiştirildik. Orada yapmamız gereken de buydu. Herhangi bir ayrım gözetmeden Türk halkının ne kadar fedakar ve insan sevgisiyle dolu olduğunu göstermiş olduk."
Erzurum Kayak Kulübü Başkanı Atakan Alaftargil ise kulüp sporcularının bu davranışının kendilerini gururlandırdığını vurgulayarak, "Sıla bizi geçmiş yıllarda sportif başarılarıyla da hep gururlandırdı. Sporcu ve insani yapısıyla diğer çocuklarımıza da örnek olarak gösteriyoruz. Bundan sonraki hayatında da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.
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