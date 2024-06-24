Milli kaleci Doğan Alemdar sakatlığı nedeniyle kamptan ayrıldı

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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre dün gerçekleştirilen antrenmanda dizinde travma meydana gelen 21 yaşındaki kalecinin muayene ve tetkikleri tamamlandı. Yapılan kontroller neticesinde, Doğan’ın sol diz ön çapraz bağında kopma tespit edildi. Milli kalecinin tedavisinin bir sonraki aşamasına geçmek üzere kamptan ayrılmasına karar verildi.

2024 Avrupa Şampiyonası sürecindeki kaleci yeterliliğini sağlamak adına Doğan Alemdar'ın yerine Başakşehir FK'dan Muhammed Şengezer, A Milli Takım kampına davet edildi.