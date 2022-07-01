Judo ve boksta altın madalya

Cezayir'de düzenlenen 19'uncu Akdeniz Oyunları'nda erkekler 90 kiloda milli judocu Mihael Zgank, finalde Yunanistan'dan Theodoros Tselidis'i mağlup ederek altın madalya kazandı.

NURCAN YILMAZ BRONZ KAZANDI

19. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'yi kadınlar +78 kiloda temsil eden milli judokacı Nurcan Yılmaz, üçüncülük maçında ev sahibi Cezayir'den Kaouthar Ouallal'ı waza-ari ile yenerek bronz madalya kazandı.

BOKS

HATİCE AKBAŞ'TAN ALTIN

19. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'yi kadınlar 54 kiloda temsil eden milli boksör Hatice Akbaş, finalde Karadağ'dan Bojana Gojkovic'i yenerek altın madalya kazandı.

AYŞE ÇAĞIRIR'DAN GÜMÜŞ

Milli boksör Ayşe Çağırır, Akdeniz Oyunları 48 kiloda gümüş madalyanın sahibi oldu.

Cezayir'de düzenlenen 19'uncu Akdeniz Oyunları'nda kadınlar 48 kiloda milli boksör Ayşe Çağırır, finalde ev sahibi Cezayir'den Roumeysa Boualam'a yenilerek gümüş madalya kazandı.