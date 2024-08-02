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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Milli judocu İbrahim Tataroğlu son 16 turuna yükseldi - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Milli judocu İbrahim Tataroğlu son 16 turuna yükseldi

        Paris 2024'te mücadele eden milli judocu İbrahim Tataroğlu, 100kg ilk turunda Slovenya'dan Enej Marinic'i ippon ile yenerek son 16 turuna yükseldi. 18 yaşındaki sporcumuz, son 16 turunda son dünya şampiyonu ve 1 numaralı seri başı Güney Koreli Minjong Kim ile ilerleyen dakikalarda karşılaşacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 11:36 Güncelleme: 02.08.2024 - 11:36
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        18 yaşındaki İbrahim, Paris'te son 16'da!
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        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli judocu İbrahim Tataroğlu, son 16 turuna çıktı.

        Champ de Mars Arena'da yapılan judo müsabakalarında İbrahim Tataroğlu, erkekler +100 kilo son 32 turunda Slovenyalı Enej Marinic ile karşı karşıya geldi.

        Rakibini ippon puanıyla mağlup eden milli sporcu, adını son 16 turuna yazdırdı.

        İbrahim Tataroğlu, bu turda Güney Koreli Minjong Kim ile karşılaşacak.

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