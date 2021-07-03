Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları'na 20 gün kala, Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) olimpiyatlara katılacak isimlerle ilgili son güncellemesini yaptı. Buna göre; kadınlar 48 kiloda milli takım ve Galatasaray'ın sporcusu Gül Kader Şentürk, Avrupa kıta kotası hakkından yararlandı ve olimpiyata katılma vizesi elde etti. IJF, konuyla ilgili bilgilendirmeyi, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), TMOK ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'na yaptı.
BAKAN KASAPOĞLU'NDAN ŞENTÜRK'E TEBRİK
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yayımladığı mesajla Gül Kader Şentürk'ü tebrik etti. Bakan Kasapoğlu'nun tebrik mesajı şöyle:
"Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na katılım sürecinde bir güzel haber de judo branşından geldi. Milli sporcumuz Gül Kader Şentürk, Uluslararası Judo Federasyonu'ndan aldığı davetle Avrupa kıta kotasını kullanarak Tokyo 2020'ye katılma hakkı kazandı. Milli sporcumuzu tebrik ediyor, Tokyo 2020'de kendisine başarılar diliyorum."
GALATASARAY'DAN BAŞARI DİLEĞİ
Galatasaray Kulübü de sporcusu Gül Kader Şentürk'ü kutladı. Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan paylaşımda, "Milli sporcumuz Gül Kader Şentürk, 24-31 Temmuz 2021 tarihleri arasında Tokyo'da düzenlenecek Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 48 kiloda mücadele edecek. Galatasaray Judo A Takım Antrenörü ve A Milli Takım Başantrenörü Ercan Çakıroğlu da sporcumuz Gül Kader Şentürk ile birlikte milli takımımızı temsil edecek. Milli sporcumuz Gül Kader Şentürk'ü kutlar, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil edecek olan sporcu ve antrenörlerimize yürekten başarılar dileriz" denildi.
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