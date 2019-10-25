Judoda bu sezon gerçekleştirilen uluslararası organizasyonlarda ümitler 44 kiloda elde ettiği madalyalarla Türkiye'yi başarıyla temsil eden Merve Azak, kariyerinin başında başarı basamaklarını hızla tırmandı.

Antalya'da mart ayında düzenlenen Avrupa Kupası'nda altın madalya kazanan Merve, sezona iyi bir başlangıç yaptı.

Genç judocu, daha sonra Çekya ve Romanya'da gerçekleştirilen Avrupa Kupalarında da final maçlarını kazanarak başarısını sürdürdü.

Polonya'da düzenlenen Ümitler Avrupa Şampiyonası öncesi yaşadığı sakatlık sebebiyle 3 hafta tatamiden uzak kalan Merve, antrenman eksiği nedeniyle bu organizasyonda istediği sonucu alamadı.

Yaşadığı şanssızlığın moralini bozmasına izin vermeyen 16 yaşındaki sporcu, temmuz ayında Azerbaycan'da organize edilen Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'ne (EYOF 2019) yoğun bir şekilde hazırlandı. Antrenörü ve ailesinin desteğiyle iyi motive olan Merve, Bakü'deki organizasyonda yeniden birincilik kürsüsüne çıktı.

Bu sezon judo takvimindeki son uluslararası organizasyon olan Ümitler Dünya Şampiyonası için Kazakistan'a giden milli sporcu, finalde Venezuelalı rakibini puan vermeden mağlup ederek Türk bayrağını göndere çektirdi.

Merve, böylece 2019'da katıldığı 6 uluslararası organizasyonun 5'inde altın madalya kazanarak IJF'nin dünya klasmanında 44 kiloda ilk sıraya yerleşti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor sporcusu Merve, zirvedeki yerini korumak ve 2024 Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

"İSTİKLAL MARŞI'MIZI OKUTTUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Merve Azak, judoya 9 yaşında başladığını, katıldığı ilk büyük organizasyon Minikler Türkiye Şampiyonası'nda birinci olduğunu söyledi.

Geçen yıl Avrupa üçüncüsü olduğunu ve bunun getirdiği öz güvenle 2019'un kendisi için iyi geçtiğini dile getiren milli sporcu, "Hedeflerime adım adım ulaştım. Katıldığım turnuvalarda birinci oldum. Yalnız Avrupa Şampiyonası öncesi sakatlandım ve 3 hafta ara verdim, o yüzden Avrupa Şampiyonası'nda yenildim." diye konuştu.

Avrupa Şampiyonası'nda derece elde edememesinin kendisini üzdüğünü ama çabuk toparlandığını aktaran Merve, şöyle devam etti:

"Önümde EYOF vardı. Bu süreç zor oldu benim için, fizik tedavi, antrenmanlar üst üste geldi. Yorulmuştum ama vazgeçmedim, çok çalışırsam kazanacağımdan emindim. Bunun sonucunda EYOF'ta birinci oldum. Bu, benim için çok büyük bir motivasyon oldu. Asıl hedefim Dünya Şampiyonası'ydı, dünyaya milli marşımızı dinletmek istiyordum. O gün çok hırslıydım ve kendime çok güveniyordum. Zor bir kura çekmiştim ama hiç kendimden endişe etmedim. Birinci oldum, İstiklal Marşı'mızı okuttuğum için çok mutluyum. Hedefim 2024 Olimpiyatları, bunun için çok çalışacağım. Antrenörlerim sayesinde başarılı olacağıma inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"MAÇLARI ÖZEL TEKNİKLERİMLE KAZANIYORUM"

Başarı kaynağının çok çalışmak ve turnuvalardaki deneyimler olduğunu anlatan Merve, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hocam sürekli farklı teknikler öğretiyor. Çoğu maçları özel tekniklerimle kazanıyorum. Kendi tekniklerim dışında da bir sürü teknik çalışıyorum ve rakiplere göre farklı teknikler kullanıyorum. Her tekniğin kendine göre zorluğu var. Judoda patlayıcı kuvvet çok önemli. Bu teknikleri hızlı yapmanız lazım. Çok çalışırsak bunlar olur. Teknikleri çok tekrar etmemiz gerekiyor, ben de çok çalıştığım için hocamın öğrettiği teknikleri iyi yapıyorum."

Merve, zamanının çoğunu judo salonunda geçirdiğini belirterek, "Judo öz güvenimi çok artırdı. Spor, dünyaya açılan bir pencere, küçük yaşımda dünyanın birçok ülkesine gittim. Her kız çocuğunun spor yapmasını öneriyorum." diye konuştu