25 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Elazığ depreminin ardından kısa sürede bölgeye yönlendirilen milli insansız hava araçları (İHA),yürütülen çalışmalara destek veriyor.
Güvenlik güçlerinin operasyoneloperasyonel ihtiyaçlarını karşılayan İHA'larİHA'lar, deprem, yangın gibi afet durumlarında yürütülen çalışmalarda da etkin şekilde görev yapıyor.
Elazığ'da yaşanan depremin ardından, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ tarafından üretilerek güvenlik güçlerinin kullanımına sunulan Anka kısa sürede bölgeye sevk edildi. Haber geldiği andan itibaren havada olan Anka, başta Sivrice olmak üzere bölgede çalışmalar yürütüyor.
İlerleyen saatlerde havalanan yeni Anka ile araçların sayısı ikiye çıktı. Anka'lar yıkılan, çöken binalar başta olmak üzere hasar tespiti ve arama-kurtarma çalışmaları için anlık görüntüler temin ederek yerdeki ekipleri ve Ankara'daki merkezleri bilgilendirdi.
Anka, geçen yıl İzmir'de yaşanan orman yangınını söndürme çalışmalarında da görev almıştı. 22 bin fit yükseklikte, gece uçuş sensörleriylesensörleriyle yangının dağılma yönüne ilişkin havadan gözetleme faaliyeti gerçekleştiren Anka, gerçek zamanlı görüntülerle ekiplere müdahale desteği sağlamıştı.
Kamera, sinyal istihbarat, telsiz röle, sentetik açıklıklı radar (SAR),silah sistemleri faydalı yüklerini taşıma kabiliyetine sahip Anka, havadan gözetleme uygulamalarında yağışlı/bulutlu ve karanlık havada dahi görüntüleme yapabilme kabiliyetlerine sahip bulunuyor. Anka, ASELSAN'ın Sarper SAR sistemiyle fiziksel kısıtların elverdiği en hassas çözünürlükte görüntü temin ediyor, uygulanan özel anten tasarımı ve sinyal işleme yaklaşımları sayesinde aynı anten üzerinden görüntüleme ve hareketli hedef tespiti yapabiliyor.
Bu yetenek, askeri alanda keşif ve gözetleme uygulamalarında kullanılırken, sivil alanda ise doğal afet sonrası hasar tespiti ve kriz yönetimi, şehir planlama ve haritacılık uygulamalarına destek verebiliyor.
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